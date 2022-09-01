Samanyolu Haber /Sağlık / A kan grubundakiler hakkında korkutan araştırma /01 Eylül 2022 18:34

A kan grubundakiler hakkında korkutan araştırma

ABD'de bir üniversitede yapılan araştırmanın sonuçları dünyada büyük ses getirdi. Çıkan sonuçlara göre A grubu kana sahip bireylerinin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin diğer gruplara göre çok daha yüksek olduğu ortaya koyuldu.

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ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma tüm dünyada büyük ses getirdi.

Yapılan araştırma sonucunda bir kan grubuna dahil olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuldu.

Marylan Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Tıp dergisi Neurology'de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi.

Buna göre A kan grubuna sahip olanların 60. yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riski diğer gruplara göre 5 kat daha fazla…

İKİNCİ SIRADA B GRUBU GELİYOR

Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiği aktarıldı.

Kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

"NEDENİNİ TAM OLARAK BİLMİYORUZ"
Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, araştırmanın sonuçları ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kittner, “Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası" yorumunu yaptı.
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