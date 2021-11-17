Evrensel'de yer alan habere göre Elektrik faturalarından TRT payını kaldırmayı içeren kanun teklifinde, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) naklen spor etkinliklerinde çevrim içi "korsan yayınları" engelleme yetkisi de veriliyor.







BANT DARALTMA YA DA ERİŞİM ENGELİ

AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne göre, ülke sınırları içindeki futbol müsabakalarına dair yayınların internette "korsan" şekilde kullanıma sunulduğu tespit edilirse, sitenin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılabilecek.







Ve ya ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Başkanı tarafından karar verilecek.





Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.





Bu karar, uygulanmak üzere "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.





Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek.





ERİŞİM ENGELİ İÇİN TFF BÜNYESİNDE İDARİ BİRİM KURULACAK





Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.





Ülke sınırları dışındaki futbol müsabakalarının internette "korsan" şekilde kullanıma sunulduğu tespit edilirse de yayın hakkı sahibinin talebi üzerine de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF'ye bildirilmesi zorunlu olacak.