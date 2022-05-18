THK'nin 1969 üretimi uçaklarına 'eski' demişlerdi, 1962 model yangın söndürme helikopteri getirdiler

Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı, yaşanan büyük orman yangınlarında uçakların yetersiz kalması sonrasında eleştirilerin merkezine oturan Rusya'dan yangın söndürme uçağı getiren CMC Savunma Sanayi A.Ş.’nin ticari geçmişinde bu alanda faaliyet göstermediği ve herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı ortaya çıkmıştı.



Aynı şirket şimdi de 60 yaşının üstünde helikopterleri ABD’den getiriyor. Türk Hava Kurumu’nun (THK) 1969 model olduğu için eski denilen uçaklarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen biri 1963 diğer 1962 model helikopterleri kullanacak. Şirket toplamda 10 yangın söndürme helikopteri getirecek.



ABD’li Columbia Helicopters Inc. havacılık şirketi tarafından envanterden düştüğü 1962 yapımı N6674 kayıt numaralı dünyanın en çok uçuş süresine sahip olan helikopteri, yangın söndürme helikopteri diye Türkiye’ye geldi.

1961'deki yapımından bu yana 82.000’in üzerinde uçuş saati ile dünyanın en fazla uçuş süresi gerçekleştiren helikopterini, şirket geçtiğimiz yıl uçuştan çekti.

Kayıtlarda görülen bir diğer Boeing Chinook tipi N242CH kayıt numaralı helikopterin ise son uçuşunu ABD’nin Oregon kentinde 2018’de yaptığı ortaya çıktı.



Türkiye'ye getirilen N6674D numaralı Boeing Vertol V-107-II modelinin 1966'da New York Airways terminal kapısında çekilen fotoğrafı.





BENZER HELİKOPTERLERDEN TOPLAM 10 ADET ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava filosuna, ABD'den getirilen 'Chinook' tipi helikopterleri ekliyor.





CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından getirilmesi planlanan 10 Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü hafta sonu, 3'ü de dün Türkiye'ye ulaştı. Böylece getirilen 'Chinook' tipi helikopter sayısı 7'ye çıkarken kalan 3 helikopterin de teslimat için yola çıktığı öğrenildi.





ABD'den getirilen Chinook, çift rotorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli 'bambi' ismiyle bilinen su sepetleriyle görev yapacak.





YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI İŞLETME YETKİSİNİ 2 AY ÖNCE ALDI

Orman söndürme konusunda tecrübesi olmadığı belirtilen CMC Savunma 2019 yılında Ankara’da Can Çolak tarafından 100 bin lira sermaye ile kuruldu. Şirket, 2020 yılında Baki Sezek tarafından alındı. Şirket Sezek'in elindeyken İstanbul'da bir şube açtı. Bu şube CMC Holding ile aynı adreste faaliyet gösteriyor.





Ocak 2021’de şirket bir kez daha el değiştirdi ve bu kez sahibi ikametgah adresi Los Angeles olan Cem Çolak oldu. Şirket geçtiğimiz yıl da yangın söndürme uçağı ve helikopterleri kiralamıştı. Ancak yangın söndürme gibi hava aracı işletmeciliği iş koluna 10 martta geçti.