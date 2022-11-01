Samanyolu Haber /Gündem / Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması 10 Kasım'a ertelendi /01 Kasım 2022 17:05

Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması 10 Kasım'a ertelendi

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine dair Arnavutluk'ta süren dava 10 Kasım'a ertelendi.

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Dolandırıcılıkla suçlanan ve Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi. Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.

Ne olmuştu?

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar 14 Eylül’de Özer'in avukatları tarafından temyize götürülmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.
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