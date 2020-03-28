Samanyolu Haber /Gündem / THY sadece 14 şehir arasında uçacak /28 Mart 2020 12:31

THY sadece 14 şehir arasında uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapacaklarını söyledi.

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Ekşi, bu şehirleri İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir olarak sıraladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Ekşi, yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer düzenleyeceklerini duyurdu.

Tarifelerle ilgili açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirten Ekşi, sefer yapılacak illeri şöyle sıraladı:

İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir.

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