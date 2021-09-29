Samanyolu Haber /Gündem / THY'nin uçuşları için yasaklama kararı geldi /29 Eylül 2021 21:50

THY'nin uçuşları için yasaklama kararı geldi

Bir yolcuda koronavirüs görülmesi ve iki yolcunun da sağlık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul'dan Hong Kong'a a gelen tüm seferlerinin 12 Ekim'e kadar durdurulduğu belirtildi.

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Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, bir yolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması ve iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları’nın uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı.

Ülkenin televizyonu RTHK’nin internet sitesinde yer alan habere göre, sağlık yetkilileri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gelen tüm uçuşlarının 12 Ekim'e kadar askıya aldıklarını belirtti.

İddiaya göre; pazar günü İstanbul’dan Türk Hava Yolları uçağı ile Hong Kong’a gelen bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ve aynı uçakta bulunan iki yolcunun ise Covid-19 sağlık düzenlemelerine uymadığı tespit edildiği  açıklandı.
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