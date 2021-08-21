Samanyolu Haber /Gündem / Tik-Tok videosu çekerken öldü /21 Ağustos 2021 13:21

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Esenyurt’ta genç kız sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Cuma günü saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde 23 yaşındaki Kübra Doğan 16 yaşındaki kuzenini ziyarete gitti. Güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.

Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

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