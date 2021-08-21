Taliban lideri Baradar, Kabil'e geldi

1996-2001 Taliban'ı değişti mi?









Taliban'ın kurucularından olan Barabar'ın cumartesi günü ülkeye geldiğini bildiren Taliban yetkilisi, "Barabar cihatçı ve siyasi grupların yetkilileriyle görüşerek kapsayıcı bir hükümet kurmak için Kabil'de olacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan bir Taliban sözcüsü cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Taliban'ın gelecek birkaç hafta içinde yeni yönetim çerçevesini açıklayacağını söyledi.Sözcü, "Taliban'ın hukuk, din ve dış politika uzmanları birkaç hafta içinde yeni yönetim şeklini açıklamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri işgaline kadar 1996 ile 2001 arası ülkeyi demir yumrukla yöneten Taliban, geçtiğimiz hafta Kabil dahil ülkenin çoğunluğunu ele geçirdikten sonra daha "ılımlı" bir imaj çizmeye çalıştı.Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesi'nden Afganistan uzmanı Şer Can Ahmadzai, Taliban'ın 2001'e kadar beş yıllık süreçte kadınların okula gitmesini ya da çalışmasını yasakladığını, erkeklere sakal gibi zorunluluklar getirdiğini hatırlatıyor.Taliban'ın koyduğu kurallara uymayanların dövüldüğünü, kırbaçlandığını ya da aşağılandığını belirten Ahmadzai, Taliban'ın 2001'den bu yana ılımlılaştığını ancak aşırı inançlarının değişmediğini ifade ediyor.Tüm kanıtların Taliban için bir Emirlik sistemini işaret ettiğini söyleyen Ahmadzai, "Taliban yetkisi Tanrı tarafından verilen, seçilmemiş bir dini lider ya da emirin nihai karar verici olduğu eski emirlik sistemini yeniden kurmaya inanıyor" şeklinde konuşuyor.Kendisi de Afganistanlı olan Ahmadzai, Afganistan'ın Taliban tarafından kontrol edilen bölgelerinde daha şimdiden, Taliban yöneticilerinin “her aileden bir kızı savaşçılarıyla evlendirmek" istediğini belirtiyor.