Time To Help Derneği vekalet ile Kurban kesme kampanyası düzenliyor

Almanya Merkezli Time to Help Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda vekalet ile Kurban Kesme organizasyonu düzenliyor.



Avrupa'da kurban kesme imkanı bulamayanlar ile ihtiyacı olanlar arasında bir köprü olmayı hedefleyen dernek bu yıl 12 farklı ülkeye kurban götürecek.









Geçtiğimiz yıl 80 bin aileye kurban eti dağıltığını hatırlatan Dernek Koordinatörü Selim Yenican bu yıl ise 90 bin aileye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yüzlerce gönüllü ile birlikte hareket eden Time to Help Derneği bu yılki Kurban Ücretini 120 Euro belirlemiş.

Kurban bağışını Time To Help Derneği'ne yapmak isteyenler Paypal hesaplarından, online para gönderme şeklinde yada derneğin web sayfası aracılığı ile yapabiliyor.









Siz de Kurbanınızı Time To Help Derneği vasıtasıyla paylaşmak isterseniz

Paypal/timetohelp hesabından

IBAN

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE18 5502 0500 0008 6379 00

BIC: BFSWDE33MNZ





Yada derneğin www.timetohelp.eu internet sitesi vasıtasıyla yapabilirsiniz.