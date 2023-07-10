Samanyolu Haber /Gündem / TIR'da binlerce tabanca parçası ele geçirildi /10 Temmuz 2023 18:46

TIR'da binlerce tabanca parçası ele geçirildi

Konya'da gümrük mührü bozulan TIR'da yapılan aramada, binlerce kaçak tabanca parçası bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. Yurt dışına cıvata taşıyan TIR'ın gümrük mührünün bozulduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, TIR'da arama yaptı; 440 adet tabanca gövdesi, 1485 adet tabanca sürgüsü, 2500 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre TIR şoförü Ahmet K. ile kaçak tabanca parçalarını teslim eden Mehmet G., '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, kaçak silahları yasadışı yollardan piyasaya sürmek için Güneydoğu'ya götürdüklerini söyledikleri öğrenildi. 
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