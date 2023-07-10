Samanyolu Haber /Dünya / Biden: 'İsveç'in NATO'ya tam üyeliği sağlanmalı' /10 Temmuz 2023 18:34

Biden: 'İsveç'in NATO'ya tam üyeliği sağlanmalı'

ABD Başkanı Biden, NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'ya gitmeden önce İngiltere Başbakanı Sunak ve Kral Charles ile görüştü. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine destek dile getirildi.

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Litvanya'daki NATO Zirvesi öncesi İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile bir araya geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gerçekleşen Biden-Sunak görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik ve İran konuları ele alındı. Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcünün yaptığı açıklamada, liderlerin, geçen ay İngiltere ile ABD arasında ekonomik işbirliğini öngören Atlantik Deklarasyonu'nun ilan edilmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi ele aldıkları bildirildi.

'İSVEÇ'İN TAM ÜYELİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR'
Açıklamada, Sunak ve Biden'ın, deklarasyon kapsamında ilerleme kaydedilmesi amacıyla ekimde Başbakanlık Ofisi 10 Numara ile Beyaz Saray temsilcileri arasında ilk üst düzey toplantının gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Görüşmede, yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Sunak ve Biden'ın, ittifakı güçlendirme ve Ukrayna'ya desteği sürdürme ihtiyacı konusunda mutabık kaldıklarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşı saldırıda kaydedilen ilerlemeyi ele alan ikili, Ukrayna'nın bu savaşı kazanması ve adil ve kalıcı bir barışı güvence altına alması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere Ukrayna'nın uluslararası ortaklarının uzun vadeli savunma taahhüdünde bulunmalarının önemini vurguladı. Daha geniş kapsamlı NATO konularında ise İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin hızlı şekilde sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldılar."

BİDEN VE CHARLES 'İKLİM KRİZİ'Nİ GÖRÜŞTÜ
Görüşme öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere’nin ABD’yle ilişkilerinin çok sağlam olduğunu söyleyen Biden, Sunak'la görüşmesinin ardından İngiltere Kralı 3'üncü Charles'la Windsor Kalesi'nde bir araya geldi. Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Biden ve Kral Charles, görüşmelerinde, iklim krizinin nasıl ele alınması gerektiğini değerlendirdi.

Windsor Sarayı'nda gerçekleşen görüşme öncesi açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Başkan, kralın özellikle iklim konusuna olan adanmışlığına büyük saygı duyuyor. O, bu konuda berrak bir ses" dedi. 
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