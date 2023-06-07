Samanyolu Haber /Ekonomi / TL’de bugünkü çakılmanın perde arkası ortaya çıktı /07 Haziran 2023 20:05

TL’de bugünkü çakılmanın perde arkası ortaya çıktı

TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 7'yi aşarken, Bloomberg bugün yaşanan gelişmelerin perde arkasını yazdı.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'nin haberine göre TL’nin bugün dolar karşısındaki yüzde 7’yi aşan değer kaybı, uluslararası basında da yankılandı.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’de Tuğçe Özsoy, Kerim Karakaya ve Beril Akman imzasıyla yayımlanan “Türkiye’nin yeni ekonomi ekibi savunmayı geri çekince TL çakıldı” başlıklı haberde, bugün döviz kurlarında yaşananlara dair dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası’ndan (TCMB) kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilen döviz kurlarına yapılan müdahalelerinin yumuşatılmasını istedi.

Kamu bankalarının döviz satışlarını geçici olarak durdurmasıyla TL’de bu sabah sert düşüş görüldü. Bloomberg haberinde bu gelişme, “Yeni ekonomi yönetiminin daha geleneksel ekonomi politikalarına yönelmesinin bir parçası olarak maliyetli müdahale stratejisini terk ettiğinin bir işareti” olarak değerlendirildi.

Bir kaynağa göre, TL’deki günlük düşüşün yüzde 6'yı aşması üzerine döviz satışları yoluyla müdahalenin devamına izin verildi.

DOLARDA NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?

Dün günü 21,50’den kapatan dolar/TL’de bugün 23,17 ile rekor tazelendi. Euro/TL’de ise bugün 25,01 seviyesi görüldü.

Dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde 19,98 seviyesini görmüştü.

Bloomberg’deki haberde, dolar satışları ve döviz talebini azaltmayı amaçlayan bir dizi bankacılık düzenlemesi sayesinde 28 Mayıs’ta yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar TL’nin nispeten sabit tutulduğu, TL’nin 28 Mayıs’taki seçim sonrasında yüzde 13’ten fazla değer kaybettiği hatırlatıldı.

Haberde ayrıca, yatırımcıların TL’de daha fazla değer kaybı beklediği, opsiyon piyasasında dolar/TL’nin üç ay içinde 25’e ulaşma olasılığının yüzde 80, 27’ye ulaşma olasılığının yüzde 60 olarak fiyatlandığı aktarıldı.
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