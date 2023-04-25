TOGG ortada yok; Siparişler teslim edilmedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) markası altında yerli otomobil üretileceğini duyurmasının ardından TOGG’a yönelik birçok farklı konu ortaya çıkmaya başladı.







Gerçek Gündem'deki habere göre TOGG’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.





TOGG'DA TESLİMATLAR YİNE ERTELENDİ

Son olarak TOGG’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar dün de yapılamadı.





"FAZLA TALEP"



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini bildirdi. Karakaş, erteleme gerekçesini ‘fazla talep’ diye açıkladı. Ancak 2023 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğu yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. Geride kalan ilk dört aya rağmen, henüz bir araç teslim edilmedi.







