Samanyolu Haber /Gündem / Toplumun yüzde 60’ı KHK’lıların görevlerine dönmesi gerektiğini düşünüyor /26 Ekim 2022 09:38

Toplumun yüzde 60’ı KHK’lıların görevlerine dönmesi gerektiğini düşünüyor

Metropoll, KHK ile kamu görevlerinden uzaklaştırılan binlerce kişi hakkında araştırma yaptı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 60'ı KHK'lıların görevlerine dönmesi gerektiğini düşünüyor.

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Metropoll Araştırma Şirketi, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden uzaklaştırılan binlerce kişi hakkında araştırma yaptı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 60’ı KHK’lıların görevlerine dönmesi gerektiğini düşünüyor.

TOPLUMUN YÜZDE 60’I “GÖREVLERİNE DÖNMELİ” DEDİ
Metropoll tarafından yapılan araştırmada, katılımcılara, “KHK ile kamu görevlerinden atılanlara ilişkin ne yapılmalı?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 45,5’i “Aklananlar-beraat edenler görevlerine dönmeli” derken, yüzde 14,1’i “bütün KHK’lılar görevliler dönmeli” diye cevap verdi.

DÖNMESİNİ İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 25
Ankete katılanların yüzde 25,6’si ise “Hiçbiri dönmemeli” görüşünü belirtti. Katılımcıların yüzde 14,8’i ise soruya yanıt vermedi. Araştırma sonuçları seçmenlerin bakış açısını da ortaya koydu.

AKP’Lİ SEÇMENİN YARISI “DÖNMELİ” GÖRÜŞÜNDE
Araştırmaya göre AKP’lilerin yüzde 42,4’ü “beraat edenler, aklananlar görevine dönmeli” derken, yüzde 7,3’ü “Bütün KHK’lılar görevlerine dönmeli” görüşünü belirtti. AKP’lilerin yüzde 35,6’sı ise “hiçbiri dönmemeli” görüşünde.

CHP’LİLERİN YÜZDE 75’İ KHK’LILARIN İŞLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYOR
CHP’li seçmenin yüzde 54,9’u, “beraat edenler, aklananlar görevine dönmeli”, yüzde 21,1’i ise “Bütün KHK’lılar görevine dönmeli” dedi. CHP’lilerin yüzde 15,2’si “hiçbiri dönmemeli” tercihinde bulundu.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 46,8’i “beraat edenler, aklananlar görevine dönmeli”, yüzde 18,7’si “Bütün KHK’lılar görevine dönmeli” görüşünde. Yüzde 25,5’i ise “hiçbiri dönmemeli” dedi.

EN DÜŞÜK ORAN YÜZDE 46 İLE MHP’DE
HDP’li seçmenin yüzde 35,5’i “beraat edenler, aklananlar görevine dönmeli”, yüzde 23,5’i ise “Bütün KHK’lılar görevine dönmeli” görüşünü verdi. HDP’lilerin yüzde 24,3’ü ise “hiçbiri dönmemeli” tercihinde bulundu.

MHP’li seçmenin de yüzde 34,3’ü “beraat edenler, aklananlar görevine dönmeli”, yüzde 12’si “Bütün KHK’lılar görevine dönmeli” dedi. “Hiçbiri dönmemeli” diyenlerin oranı ise yüzde 40,6 çıktı.
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