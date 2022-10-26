Samanyolu Haber /Gündem / Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye büro tahsis etmiş! /26 Ekim 2022 09:35

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye büro tahsis etmiş!

Sürgün gazetecilerden Cevheri Güven, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

SHABER3.COM

 Güven’in son paylaşımları Ankara’da çok sayıda yasadışı kumarhane işlettiğini, kendi videolarında itiraf eden Yasin Erdoğan’a ait. Cevheri Güven’in verdiği bilgilere ve şahısla ilgili yayınladığı videolara göre Yasin Erdoğan, AKP’ye yakın bir isim ve ciddi parasal destek veriyor.

Kumar, gasp, çökme gibi suçlardan hakkında soruşturma açılan ve davalık olan Yasin Erdoğan’ın 17/25 Aralık soruşturmasının ardından kendisini yakalayan polislerden ‘şikayetçi’ olduğu ve böylece ‘yırttığı’ kaydediliyor. Kumarhane görüntülerini açık açık paylaşan şahsın, polislere, hakimlere ve savcılara galiz küfürler ettiği görülüyor.

Cevheri Güven’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

-Ankara’da çok sayıda yasadışı kumarhane işlettiğini açık açık itiraf eden, kumarhanelerin görüntülerini yayınlayacak kadar pervasız, AKP Grupbaşkanvekili @mahirunal ‘dan “suç ortağım” olarak bahseden Yasin Erdoğan isimli kişinin görüntülerini parça parça yayınlıyorum.
-Herkese meydan okuyup, para balyalarıyla Ankara Emniyetine gidip kendisine özel GBT yaptırıp yayınlatıyor. Polisler karşısında nerdeyse emir eri. O kadar pervasız ki sahibi olduğu yasadışı kumarhaneleri yayınlıyor ve “Allahı basamaz bu kumarhaneyi” diyecek kadar rahat.
-Bu kişi yasadışı kumar-çökme vs işlerinden davalık oluyor, 17/25 Aralık sonrası rüzgarın etkisiyle, kendisine operasyon yapan polisleri “terörist” diye şikayet edip paçayı yırtıyor. Kendi tabiriyle @mahirunal ‘suç ortağı’.
-AKP’ye verdiği paralar, tahsis ettiği seçim bürolarıyla bu kişi Ankara’da dokunulmaz hale geliyor, polise köpek muamelesi yapıyor, Ankara Emniyet Müdürüne, hakimlere ana avrat sövüyor, hatta Allah-Peygamber dahil herseye ağır sövüyor. Ve kimse günlerdir dokunamıyor.
-Daha bugün gazetecilerin kapıları kırılarak evlerine girildi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Ankara polisine, hakimine köpek muamelesi yapan bu kişiye dokunulamaz. Hatta bu rezil adam, kendi pisliğini ortaya çıkartan polisleri “terörist” diye tutuklatır. Yeni Türkiye bu.

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