Rüşvetle Türk vatandaşlığı alan İranlı çete lideri, gazeteci Cevheri Güven’i tehdit etti

‘‘Nerden yayın yaptığı belli olmayan F.töcü bir zavallı benim hakkımda konuşmuş. Nereden yayın yaptığı belli olmayan bir zavallı hakkımda konuşmuş. Adını bile söylemek istemiyorum, çünkü şantajla, kaosla besleniyorlar. Yaklaşık 2 yıldır bana şantaj yapan F.tönün Türkiye ayağıyla uğraşıyorum. Bugüne kadar boyun eğmedim ve eğmeyeceğim. Sen tam bir vatan haini, Türkiye Cumhuriyeti’nin k.peği bile olamazsın. Yakında merak etme cezanı alacaksın. Türkiye’deki kişiyle ilgili de adli süreci başlattım zaten. Benim itibarımı hiçbir şekilde zedeleyemezsiniz.’’





Türk vatandaşlığı alarak Sait Emir ismini alan Seedullah Emirşegagi, sürgün gazeteci Cevheri Güven’i vatan haini ilan etti.Gazeteci Cevheri Güven Twitter hesabından paylaştığı videoda Seedullah Emirşegag’ın kullandığı ifadeler şöyle: