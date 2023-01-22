Trabzonspor, taraftarı önünde zorlanmadı

Bu sezon ligde dış sahada istikrarsız bir görüntü sergileyen Trabzonspor, İstanbulspor’u ağırladığı maçı 4-0’lık skorla kazanarak şampiyonluk yarışından kopmadığını gösterdi ve evindeki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.





Maçın ilk yarısında İstanbulspor’a karşı üstün bir oyun sergileyen bordo mavililer, Yusuf Yazıcı’nın 33. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, ikinci yarının hemen başında Marc Bartra ile 48’de durumu 2-0’a getirdi. İyi futbolunu ikinci yarıda gollerle süslemeye devam eden Trabzonspor, 51. dakikada Anastasios Bakasetas ile durumu 3-0 yaparken, 64. dakikada Trezeguet maçın sonucunu belirleyen isim oldu: 4-0.





Trabzonspor bu galibiyetle ligde üst üste ikinci maçını kazandı ve puanını 35 yaparak dördüncü sıradaki Beşiktaş’la aynı puana ulaştı. İstanbulspor ise, 15 puanla 18. sırada kaldı. Bordo mavili ekip, ligde bir sonraki maçını Hatayspor deplasmanında oynayacak. İstanbulspor ise, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.