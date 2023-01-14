Trabzonspor zorlansa da Başakşehir’i devirdi



Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazanarak evindeki yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Trabzonspor’a Alanyaspor yenilgisi sonrası bu kritik maçta 3 puanı getiren isim Bakasetas oldu. Yunan yıldız, ceza sahasında önünde bulduğu topa çektiği sert şutla topu kaleye gönderdi. Volkan Babacan kontrol etmek istediği topu bacak arasından kaçırınca bordo-mavililer 1-0 öne geçti.







İkinci yarıda Başakşehir maçın tek hakimi oldu. Rakibini yarı sahadan çıkarmayan konuk ekip birçok fırsatta Uğurcan’a takıldı. Touba’nın 64. dakikadaki kafa vuruşunda top üst direğe takıldı. Okaka ise 79. dakikada savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda Uğurcan ile karşı karşıya kalıp şutunu çekti, top kalecide kaldı. Okaka 90+6’da gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.





Bu sonucun ardından Trabzonspor 32 puanla 6. sırada haftayı tamamladı. Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı.





Ligin 20. haftasında Trabzonspor 22 Ocak Pazar günü İstanbulspor’u konuk edecek. Başakşehir ise 21 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak.





PERES 266 GÜN SONRA DÖNDÜ

Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022’de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü.