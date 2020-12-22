Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'un efsanevi ismi hayatını kaybetti /22 Aralık 2020 10:14

Trabzonspor'un efsanevi ismi hayatını kaybetti

Hem futbolcu hem de teknik direktör forması ile Trabzonspor'a uzun yıllar omuz veren Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Özkan Sümer'in vefatına dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk futbolunun efsanevi ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz."

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20 Kasım 1940'ta Trabzon'da dünyaya gelen Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. 

Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini de üstlendi. 

Trabzonspor'da futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde de bulunan Sümer (sağdan 2'nci), Bordo-Mavili kulüple teknik direktörlük görevi sırasında iki Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Kısa bir süreliğine Galatasaray'da da teknik direktörlük görevi yapan Sümer, bu görevi sırasında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı (Süper Kupa) kazanmıştı.

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