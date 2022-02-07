Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'un Stadyumu çöküyor, şehir hastanesi de risk altında /07 Şubat 2022 17:25

Trabzon'un Stadyumu çöküyor, şehir hastanesi de risk altında

Trabzon'da 40 bin kişilik stadyumun da bulunduğu dolgu alanın yer yer çöktüğü, yer yer yükseldiği bilimsel olarak kanıtlandı. Avrupa Uzay Ajansı Sentinel-1 uydusundan alınan verilere dayanan uluslararası makaledeki verileri yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, stadyumda çatlamalar, kırıklar ve ayrılmalar tespit ettiklerini stadyumdaki deformasyonun 2016'dan bu yana devam ettiğininin ortaya çıktığını açıkladı. Aynı dolgu alanına Şehir Hastanesi inşaatı başladı.

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Bilimsel çalışma 18 Aralık 2016 günü stadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani tarafından gerçekleştirilen açılış töreninden tam iki gün sonra 20 Aralık 2016 günü başladı.

Çalışmada özellikle Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Kopernik programı kapsamında uzaya gönderdiği Sentinel-1 uydusundan alınan veriler kullanıldı.  3 yılı aşkın süre boyunca ortalama 12 günde bir, milimetrik hassasiyetteki veriler toplandı.

Çalışma sonunda yazılan makale, “Bu tür sıra dışı ve çok pahalı yapılarda insan hayatını korumak için yüzey deformasyonlarını izlemek çok önemlidir” ifadesiyle başlıyor.

BİR TARAF ÇÖKÜYOR, BİR TARAF YÜKSELİYOR

Avrupa Uzay Ajansı’na ait uydudan alınan verilerden stadyumun bulunduğu bölgede yoğun çökme ve yükselme olduğu, bazı alanların yılda 9.7 milimetre çöktüğü; bazı alanların ise yılda 3.9 milimetreye kadar yükseldiği tespit edildi.

Çok yakın mesafelerde bile oldukça değişken farklı deformasyon oranları tespit edildi. Bu deformasyonlardan en yüksek çökme oranlarından biri stadyumun batısında görüldü.

Bariz zemin çatlaklarından dolayı deformasyonların çoğunlukla çökme şeklinde dikey yönde meydana geldiği anlaşıldı.
Ancak çok yakın mesafedeki farklı çökme oranları ve zemin çatlakları birlikte düşünüldüğünde alan üzerinde hem yatay hem de dikey hareketlerin olabileceği değerlendirildi.

Çalışma, uydudan elde edilen bu sonuçların yerde yapılacak ölçümlerle pekiştirilmesiyle tamamlanacak. 
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