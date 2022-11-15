Troller çıldırdı: Putin, Erdoğan'ın bir memuru...

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok’ isimli programda açıklamalarda bulunan yazar Engin Avcı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir valisi gibi’ ifadelerini kullandı.







Avcı,“Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin onlar bizim emrimizde memur. Kimse kusura bakmasın bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu" dedi.













"AVRUPA'NIN ELİNİ TÜRKİYE'YE VERİYOR"MUŞ!.





Avrupa'nın doğalgaz ipinin de Putin tarafından Türkiye'ye verildiğini söyleyen Engin Avcı, şunları söyledi:





"Putin Avrupa'nın elini Türkiye'nin eline veriyor dedim kimse inanmadı. Putin gaz lokasyonu artık Türkiye'dir benden istemeyin ordan isteyin dedi."





Ayrıca AKP’nin yayınladığı ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programının da yorumlandığı yayında, Türkiye'nin 2025'te yeni bir devlet sistemine geçeceği ve bunun da 'başyücelik' isminde bir yönetim sistemi olacağı iddia edildi.