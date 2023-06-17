TRT’nin eski sunucusu şimdi holding patronu

İSTANBUL’DA İMZALAR ATILDI



Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı ve Türkiye merkezli 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren Nobel Şirketler Grubu, başta Trablus, Bingazi ve Misurata olmak üzere Libya’daki tüm fuar alanlarının ortak işletilmesi konusunda protokol imzaladı. Protokole göre, Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı, ülkesinde bulunan yerel şirketlerin organizasyonlarını gerçekleştirecek.



Nobel Şirketler Grubu ise Libya dışındaki tüm yabancı ülke anlaşmalarından sorumlu ve yetkili olacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) düzenlenen imza töreninde konuşan Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, iki ülke arasındaki tarihsel bağların ekonomik anlamda güçleneceğini söyledi.



KARLOV CİNAYETİNİ ÖNCEDEN BİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmeden önce olay yerine TRT’nin 3G sistemini gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Erhan Çelik, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla gözaltına alınmamıştı.



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin 28 kişi hakkında açılan davada, olayın hemen ardından görüntüleri haber bülteninde yayımlayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) yönelik ağır suçlamalar yapılmıştı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 607 sayfalık Karlov iddianamesinde, tetikçi polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Karlov’u kameraların gözü önünde suikastı yaptığı ve TRT’nin olayı 3G sistemi ile izlediği suç olarak anlatıldı. “Olay yerine TRT’nin 3G sistemini göndermiş olması ve sonrasında yaşanan gelişmelerin gerçekleşen saldırı ile bağlantılı olduğu, bu hususun habercilik ve haber yapma kavramları ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır” denilmişti.