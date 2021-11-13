TRT vatandaşın sırtına binmiş: 11 yılda 21 milyar TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz temmuz ayında TBMM KİT Komisyonu’nda 2010 yılından 2020 yılına kadar TRT’nin ilan, reklam, sponsorluk ve program gelirlerinin yanı sıra enerji payı ve bandrollerden ne kadar gelir elde ettiğini sormuştu.







Yavuzyılmaz söz konusu rakamların Türk Lirası dışında ilgili yıl ortası döviz kurunu kullanarak dolar bazlı paylaşılmasını da istedi.





11 YILLIK BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI





Sözcü'nün aktardıklarına göre TRT’nin paylaştığı veriler, vatandaşlardan toplanan toplam rakamın ortaya çıkmasını sağladı.





Buna göre 2010 – 2020 yılları arasını kapsayan 11 yıllık dönemde, elektrik faturalarından yapılan yüzde 2.26’lık kesintili ile vatandaşlardan toplam 8 milyar 923 milyon 767 bin lira toplandı. Televizyondan radyoya, cep telefonundan akıllı kol saatine kadar çok sayıda cihazdan alınan bandrol gelirleri ise aynı dönemde 11 milyar 888 milyon 905 bin lira oldu. Böylece 11 yıllık fatura toplam 20 milyar 812 milyon 673 bin lira oldu.





TRT’nin verdiği cevapta dolar kuru üzerinden paylaşılan tablolara göre, 2010 – 2020 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarından 3 milyar 179 milyon 290 bin dolar, satın aldığı cihazlardan ise bandrol geliri adı altında 3 milyar 506 milyon 39 bin lira toplandı. Söz konusu 11 yıllık dönemde toplanan toplam miktar 6 milyar 685 milyon 329 bin dolar oldu.