TRT’ye bir haftada sınavsız 245 kişi alındı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İletişim Fakültesi mezunu binlerce genç işsizken, TRT'ye sınavsız ve liyakatsiz olarak yüzlerce kişinin alındığına dikkat çekti. Sertel, “Ekim ayının son haftasında Özel Hukuka Tabi personel statüsü adı altında 245 kişi işe girdi. Bu personelin çoğu evden çalışıyor. Birçoğu bankamatik memuru oldu. Maaş çekmekten öte TRT'ye hiçbir iş yapmayan kadrolar dolduruluyor'' dedi.

TRT'de KPSS ve kurum içi yazılı sınav ile en son 2016 yılında eleman alındığını kaydeden Sertel, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye önerge verdi.







Sertel Oktay'a,

