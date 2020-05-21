Samanyolu Haber /Gündem / TRT'de 14 kişi görevden uzaklaştırıldı iddiası /21 Mayıs 2020 22:26

TRT'de 14 kişi görevden uzaklaştırıldı iddiası

19 Mayıs'ta ekrana Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yerine Cumhuriyet Bayramı yazılması sonrasında 14 kişinin işten uzaklaştırıldığı iddia edildi.

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TRT Haber’de 14 kişinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ’19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’ olarak yazılması gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

TRT Haber, 19 Mayıs'ta milli bayramları karıştırmıştı. TRT spikeri konuşurken ekrandaki "19 Mayıs Cumhuriyet bayramı kutlu olsun" yazısı görülmüştü. Medyaradar'da yer alan habere hata sonrası soruşturma başlatan yönetim toplam 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı. 

Görevden uzaklaştırılanlar arasında grafik, editör ve reji ekibinden isimler yer alıyor.

Öte yandan çalışanların görevden uzaklaştırılmadığı, disiplin soruşturmalarının devam ettiği ve görev yeri değiştirilenler olduğu da ileri sürüldü.

TRT Haber’deki hata, 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece 23.00’da ekrana gelen Fuat Kozluklu’nun sunduğu Gece Bakışı Programı ile başlamış ardından 02.00’dan itibaren ekranlara gelen Sezen Yüce'nin sunduğu gece bültenleri ile devam etmişti. Hata sabah 06.00’da başlayan Oya Eren’in Dün Bugün programında da bir süre ekranda kaldıktan sonra düzeltilmişti.
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