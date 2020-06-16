Trump: Almanya aidatını ödemediği için askerlerimizi çekme kararı aldım

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma yönündeki kararına ilişkin yorumda bulundu.







Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Bildiğimiz gibi Almanya NATO aidatını geciktirdi" ifadelerini kullandı.





ABD lideri, "Eğer Almanya yönetimi ödeme niyetinde değilse neden onlara yardım edelim?" dedi.





Halihazırda Almanya’da yaklaşık 50 bin askerlerinin bulunduğunu hatırlatan Trump, bu sayıyı yarı yarıya azaltacaklarını kaydetti.





'Rusya'ya milyarlarca dolar veriyorlar'





Almanya'nın enerji kaynaklarını Rusya'dan almasını da eleştiren Trump, "Almanya neden enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar öderken ABD onları Rusya'ya karşı korumalı? Böyle olmaz" diye konuştu.





Trump, Almanya’nın savunma için 'milyarlarca dolar' harcaması gerektiğini ama bunu yapmadığını da sözlerine ekledi.





Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 5 Haziran'daki haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerleri için üst limitin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedilmişti.