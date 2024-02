Trump Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi’nden seçime müdahale iddiasıyla açılan davada yargılamanın ertelenmesi talebinde bulundu. Trump, 2020 seçimi sonuçlarını değiştirmeye teşebbüs ettiği suçlamalarında yargılamadan muaf olduğunu iddia etti.2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olan Trump’ın avukatları Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, “Cezai yargılamadan dokunulmazlık olmadan bildiğimiz şekliyle başkanlık makamı var olamaz” iddiasında bulundu.Daha önce bir alt mahkeme Trump’ın dokunulmazlık gerekçesini reddetmişti. Trump’ın avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak alt mahkemenin kararında yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuş oldu.Trump’ın avukatlarının daha önce de çeşitli şekilde gündeme getirdiği bu tez federal mahkemelerde başarısız olmuştu.Anayasa Mahkemesi’nin karar alma hızı ve kararın içeriği, Trump’ın Kasım ayında yapılacak seçim öncesi bu davada yargılanmasına başlanıp başlanmayacağını belirleyebilir.Anayasa Mahkemesi’nin uyması gereken bir takvim bulunmuyor ancak özel yetkili savcı Jack Smith’in ekibi yargılamanın bu yıl başlaması için bastırmıştı. Trump ise davanın gecikmesini sağlamaya çalışıyor.Donald Trump’ın Joe Biden’ı seçimde yenmesi halinde, yürütmenin başındaki kişi olarak bulunduğu konumu yeni adalet bakanına karşı karşıya olduğu federal davaları düşürme talimatı vermek ya da kendisi için af çıkarmak için kullanabilir.Anayasa Mahkemesi Trump’ın avukatlarının talebini reddedebilir ve bu durumda ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan Washington’daki federal mahkemede yargılama sürecini yeniden başlatabilir.Mahkeme dokunulmazlık konusunda tarafları dinlerken yargılamayı daha da erteleme kararı alabilir.Trump'ın pusuladan çıkarılmasına yönelik girişim de Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştıABD Anayasa Mahkemesi, Colorado ve Maine eyaletlerinin Trump’ın önseçim pusulasından çıkarılmasına yönelik girişimlerinin ardından bu konuyu da gündemine almıştı.Mahkemenin bu başvuruda eyaletleri haksız bulma ve Trump lehine karar alması ihtimali bulunuyor. Bu konuda karar her an çıkabilir.Anayasa Mahkemesi yargıçlarının altısı muhafazakar üçü de liberal eğilimli. Muhafazakar yargıçlar Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh’yu eski Başkan Donald Trump atamıştı.Kürtaja erişim hakkı, silahlanma hakkı gibi alanlarda tartışmaya yol açan Anayasa Mahkemesi, Trump ve ona yakın isimlerin 2020 seçimiyle bağlantılı itirazlarını ele almayı reddetmişti.Anayasa Mahkemesi Trump’ın vergi dosyaları ve diğer belgelerin Kongre komisyonlarıyla ve New York’taki savcılarla paylaşılmasının engellenmesi taleplerini de reddetmişti.