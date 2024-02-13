Yapay zeka en çok Nvidia'ya yaradı, Amazon''u solladı

Merkezi California eyaletinin Santa Clara kentinde bulunan Nvidia, dünyanın ileri gelen grafik işlemci birimi (GPU) firması olarak biliniyor. Yapay zeka yazılım ve donanımlarının ana tedarikçilerinden biri olan Nvidia, 2023 yılında GPU yarı iletken çiplerinin küresel piyasa payının yüzde 80'ine sahipti.



Grafik işlemci birimleri (GPU), genel amaçlı merkezi işlemci birimlerinden (CPU) farklı olarak video oyunları, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi grafik ağırlığı yüksek uygulamaların hızını yükseltmede kullanılıyor. 1993 yılında kurulan ve kendisini ”Yapay Zekanın Motoru” olarak tanımlayan Nvidia, grafik işlemci birimlerinin ilk öncülerinden sayılıyor.



London Stock Exchange Group (LSEG) verilerine göre, hisse başına 734,96 dolarla rekor seviyeye ulaşan Nvidia'nın piyasa değeri 1,82 trilyon dolar olurken perakende devi Amazon, 1,81 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia'nın ardında yer aldı. Google'ın çatı firması Alphabet'in piyasa değeriyse 1,87 trilyon dolar.



Nvidia'nın Amazon'dan daha değerli olduğu son dönem, her iki şirketin de değerinin 6 milyar doların altında olduğu 2002 yılıydı.



Amazon'un geçtiğimiz ay beklentilerin üzerinde gelen Noel dönemi satışlarının ardından yatırımcılar, Nvidia'nın 21 Şubat'ta açıklayacağı çeyrek raporlarını bekliyor.



Beklentilerin yüksek olduğu rapor öncesinde hisseler yılbaşından bu yana yüzde 47 değer kazanarak S&P 500 bileşenleri arasında en çok değer kazanan şirket oldu.



Bir yıl önce Nvidia'dan gelen üç aylık sonuçlar ve güçlü tahminler, çip tasarımcısı firmanın sohbet robotları ve görüntü yaratımı gibi üretken yapay zeka üzerinde çalışan teknoloji şirketlerine tedarikte önemli konumda olduğunu ortaya koymuştu.



Yapay zeka alanındaki yüksek talep Nvidia hisselerini güçlendirdi ve son 12 ayda yüzde 223'lük bir artışla "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan firmaların hisse senetleri arasında en iyi performans gösteren hisse senedi haline getirdi. Meta Platforms ise yüzde 163 artışla ikinci sırada yer alıyor. "Muhteşem Yedili" olarak anılan firmalar Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Apple, Alphabet, Nvidia ve Tesla.



Microsoft Ocak ayında Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olurken, Alphabet üçüncü sırada yer almıştı.



Nvidia CEO'su Huang: "Ülkelerin egemen yapay zeka altyapısı kurması gerekiyor"



Nvidia CEO'su Jensen Huang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her ülkenin bir yandan kendi kültürlerini korurken diğer yandan ekonomik potansiyelden yararlanmak için kendi yapay zeka altyapısına sahip olması gerektiğini söyledi.



Huang, Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Bunun başkaları tarafından yapılmasına izin veremezsiniz" dedi.



İleri seviye yapay zeka çipleri pazarındaki hakimiyeti sayesinde şirketi 1 trilyon 73 milyar dolarlık bir borsa değerine ulaşan Huang, şirketinin yapay zeka hesaplamasındaki hızlı verimlilik kazanımları nedeniyle yapay zekaya erişimi 'demokratikleştirdiğini' söyledi. Huang, "Gerisi gerçekten de inisiyatif almak, sektörünüzü harekete geçirmek, altyapıyı olabildiğince hızlı inşa etmek size kalmış" şeklinde konuştu.



Yapay zekanın tehlikelerine ilişkin korkuların abartıldığını söyleyen Nvidia CEO'su, otomobil ve havacılık gibi diğer yeni teknolojilere ve sektörlere başarılı bir şekilde düzenlemeler getirildiğine dikkat çekti.



Huang, "İnsanları bu yeni teknoloji hakkında korkutmak, bu teknolojiyi gizemli hale getirmek, diğer insanları bu teknoloji hakkında hiçbir şey yapmamaya ve bunu yapmaları için onlara güvenmeye teşvik etmek için bazı çıkarlar var. Bence bu bir hata" dedi.



Amerika'da Ekim ayında bazı yapay zeka çiplerine getirilen yeni kısıtlamaların ardından Nvidia, Kasım ayında, ABD'deki kurallara uygun yeni ürünler için ihracat ruhsatı almak üzere Çin ve Ortadoğu'daki müşterileriyle birlikte çalıştığını bildirmişti.