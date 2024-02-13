'Embesil' dediği Papa'yı hediyelerle ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Yahudi olmak istediğini dillendiren Milei, pazartesi günkü ziyaretinde uzun süredir alay ettiği Papa ile arasını düzeltmek için hediye olarak kurabiye ve bisküvi götürdü.



Alışılmışının dışında bir tarza ve sağcı liberteryan görüşlere sahip Milei, geçen yılki seçimler öncesinde kampanyası sırasında Francis'e bir çok defa hakaret etmiş ve onu "sosyal adaleti savunan bir embesil" olarak nitelendirmişti.



Milei seçimlerden önce Papa için "şeytanın yeryüzündeki temsilcisi" ifadelerini kullanmıştı.



Ancak seçildikten sonra başkan muhafazakar Katolik tabanının desteğini artırma amacıyla tavrını değiştirdi.



Enflasyonun yüzde 200'ün üzerinde olduğu Arjantin'de yeni başkan olan Milei, hazırladığı büyük reform paketinin parlamento tarafından reddedilmesinin ardından siyaseten zor günler geçiriyor.



Vatikan, görüşmelerin ayrıntılarını vermeden Francis ve Milei'nin yaklaşık bir saat konuştuğunu açıkladı.



Vatikan'dan yapılan açıklamada, devlet başkanının Vatikan'ın iki numaralı ismi Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ile yaptığı ayrı bir görüşmede "yeni (Arjantin) hükümetinin ekonomik krize karşı koyma programını" tartıştığı belirtildi.



Toplantı öncesinde Vatikan'ın doktrin dairesi başkanı, geçmişte yaşanan hakaretlere ilişkin soru üzerine "Papa herkese karşı çok sevgisi olan bir kişi, dolayısıyla onun herhangi bir düşmanlığı olduğuna dair hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandı.



Kendisi de Arjantinli olan Kardinal Victor Manuel Fernandez, gazetecilere yaptığı açıklamada Papa'nın, geçmişteki yorumları "bir kampanya stratejisi olarak" gördüğünü söyledi.



Kardinal, Papa'nın Arjantin'deki "bazı siyasi ve ideolojik eğilimlerden" hoşlanmasa bile "acı çekenlerle her zaman ilgileneceğini" de sözlerine ekledi.



Eski Buenos Aires başpiskoposu Francis, 2013'te papa olduğundan bu yana ülkesini ziyaret etmeyerek bazı yurttaşlarını kızdırmıştı.



Papa, nihayet bu yılın ikinci yarısında "acı çeken" Arjantin'e seyahat edebileceğini söyledi.



Ancak Kardinal Fernandez papalık gezisinin "birçok şeye bağlı olduğu için" gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.



Böyle bir ziyareti kesinleştirmek, muhafazakar Katolik destekçilerini memnun etmeye çalışan Milei'ye büyük bir destek sağlayabilir..



Francis daha önce Arjantinli politikacılar tarafından siyasi olarak istismar edilmek istemediğini söylemişti.



Papa'nın sevdiği lezzetler

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, Milei'nin "alfajores de dulce de leche" ve papanın sevdiği bir marka limonlu bisküvi getirdiğini söyledi.



87 yaşındaki ve yürümekte güçlük çeken Francis, pazar günkü görüşmede Milei'yi tekerlekli sandalye ile karşılarken gülümseyerek "Saçını kesmişsin!" dedi.



Saçı hala bir politikacıya göre alışılmadık derecede uzun olan Milei, davranışını düzelttiği konusunda şaka yaptı ve papaya sarılıp öpüp öpemeyeceğini sordu. Francis de gülümseyerek "Evet oğlum, evet" diyerek cevap verdi.