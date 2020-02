Trump: ‘Hindistan’la 3 Milyarlık Askeri Anlaşma İmzalayacağız’

Eşi Melania Trump’la birlikte Hindistan’a ziyaret düzenleyen Trump için Ahmedabad kentinde 100 binin üzerinde kişinin katıldığı “hoşgeldin” mitingi düzenlendi. Dünyanın en büyük kriket stadyumunda düzenlenen etkinlikte Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi konuşma yaptı.





Trump ziyaretten önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yeni bir kapsamlı ticaret anlaşmasının bu ziyaretin parçası olmayacağını belirtmişti. Ancak konuşmasında ABD Başkanı, iki ülkenin “gelmiş geçmiş en büyük ticaret anlaşmalarından birine” imza atacağını söyledi. Trump, iki taraf için de “harika” olacak bir anlaşmaya varabileceklerinden hem kendisi hem de Modi’nin umutlu olduğunu kaydetti.





Modi de olası bir ticaret anlaşması konusunda umutlu konuştu. Hindistan Başbakanı, ABD-Hindistan ilişkilerinin savunmadan enerji sektörü ve enformasyon teknolojisine kadar uzanan geniş yelpazede büyüdüğünü, “yeniden yükselen” bir Hindistan’ın ABD için yeni fırsatlar sunacağını söyledi.





İki ülkeyi “doğal ortaklar” olarak niteleyen Modi, sadece Hint-Pasifik bölgesinde değil tüm dünyada barış, ilerleme ve güvenliği tesis etmeye yardımcı olabileceklerini ifade etti.





Modi, “Kısa vadeli hesaplardan ziyade uzun vadeye yayılan bir vizyondan ilhamımızı alıyoruz” dedi.





Başkan Trump’ın ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir fasıl açtığını belirten Modi, ABD-Hindistan ilişkilerinin sıradan bir ortaklığın çok ötesinde büyük çaplı ve birbirine yakın olduğunu kaydetti.





Trump da Hintçe selamlaşma sözcüğü olan “Namaste” diyerek başladığı konuşmasında, Hindistan’ın “kalplerinde her zaman özel bir yeri olacağını” belirtti.





“Amerika Hindistan’ı seviyor. Amerika Hindistan’a saygı gösteriyor. Amerika Hint halkının her zaman inançlı ve sadık bir dostu olacak. Sınırlarımız teröristlere, terörizme ve aşırıcılığın her türlü şekline her zaman kapalı kalacak” diye konuşan Trump, Hindistan’ı başarılı bir demokrasi olarak niteledi ve iki ülkenin de terörle mücadelede birlikte çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı.









Yoksul mahallelere duvar örüldü













Trump için önce Modi’nin memleketi olan Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad’da havaalanında kırmızı halıyla karşılama töreni düzenlendi. Daha sonra Trump ve Modi’nin konvoyu kısa mesafe ötede Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi’nin aşramını ziyaret etmeye giderken güzergah boyunca binlerce kişi yol kenarında toplanarak iki lideri selamladı.









Trump’ın Ahmedabad ziyaretinden önce, konvoy güzergahı boyunca yoksulların yaşadığı evlerin görülmesini engellemek için 400 metrelik bir duvar inşa edildi. Çok sayıda işçinin seferber olduğu “güzelleştirme” çalışmasında yol kenarlarına 150 bin civarında çiçek yerleştirildi.





Ahmedabad’daki stadyum etkinliği ve başkent Yeni Delhi’ye hareketinden önce Trump ve eşi Melania Hindistan’ın en ünlü turist mekanı Taj Mahal’ı da gezdi.









Keşmir sorunu gündeme alınacak mı?





Başkentte yapılacak resmi temaslarda gündem maddeleri arasında, olası bir ticaret anlaşmasının nihai hale getirilmesi hedefinin yanısıra, göçmenlikle alakaları konuların da olması bekleniyor. Hintli yetkililerin, Trump’ın göçmenlik konusundaki katı tutumunu ve bunun Hintliler açısından öğrenci, çalışma vizeleri ya da yeşil kart alınmasını zorlaştırdığı yönünde endişeler dile getirebileceğine işaret ediliyor.





Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki hassas bir konu olan Keşmir ihtilafından söz açıp açmayacağıysa belirsiz.





Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump’a, iki komşu nükleer güç arasındaki Keşmir sorununun çözümüne yardımcı olmaya çağırmıştı. ABD Başkanı da geçmişte bunu yapmaya niyetli olduğu yönünde sinyaller vermişti. Ancak Modi üçüncü partiler bu konuda arabuluculuk tekliflerini bugüne kadar sert biçimde reddetti.









Hintli yetkililerin, Trump’ın ziyaret sırasında Keşmir meselesiyle ilgili yorumlarda bulunması ihtimali konusunda endişeler taşıdığı belirtiliyor.





ABD Kongresi’nin bazı üyeleri, Modi’nin üç komşu ülkeden göçmenlere Hindistan vatandaşlığı verme uygulamasından Müslümanlar’ı dışlama adımına dair de kaygılar dile getirmişti.





Üst düzey bir yönetim yetkilisi, Trump’ın ziyareti sırasında dini özgürlüklerle alakalı olanlar başta olmak üzere bu konuları gündeme getireceği bilgisini verdi