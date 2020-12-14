Samanyolu Haber /Gündem / Trump iddiaları yalanladı: Yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum /14 Aralık 2020 15:16

Trump iddiaları yalanladı: Yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum

Trump, henüz Covid-19 aşısı almasının 'planlanmadığını' ve Beyaz Saray çalışanlarının 'bir süre sonra' aşılanacağını söyledi.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray çalışanlarının Covid-19 aşısı aşılarını ilk yaptıranlar olacağına dair haberleri yalanladı ve "özellikle gerekmedikçe programın ilerleyen aşamalarında" aşılanacaklarını söyledi.

ABD genelinde Pfizer aşılarının ilk dalgasının, sağlık görevlileri ve yaşlılar gibi yüksek riskli kategorilerdeki kişilerle sınırlı olması gerekiyordu, ancak New York Times Pazar günü, Trump'a yakın çalışan Beyaz Saray personelinin aşılanacağını iddia etti.

Bununla birlikte, Başkan Donald Trump'a şahsen zaman çizelgesinde bir "düzenleme" talep etti, böylece ne kendisi ne de çalışanları, daha fazla ihtiyacı olanlardan önce aşıyı almayacağını belirtti.


Trump kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkür ederim!
Cuma günü, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) aşı için acil kullanım izni verdi ve Pazar günü gelen CDC'nin yeşil ışığıyla Pfizer / BioNTech Covid-19 aşısı resmi olarak ABD vatandaşlarına uygulanabilir statüye kavuştu.

İlk aşı grubu, Pazar günü Michigan, Portage'daki bir fabrikadan gönderilmeye başlandı önümüzdeki günlerde yaklaşık 600 lokasyona ulaşacak.
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