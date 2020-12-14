Trump iddiaları yalanladı: Yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray çalışanlarının Covid-19 aşısı aşılarını ilk yaptıranlar olacağına dair haberleri yalanladı ve "özellikle gerekmedikçe programın ilerleyen aşamalarında" aşılanacaklarını söyledi.







ABD genelinde Pfizer aşılarının ilk dalgasının, sağlık görevlileri ve yaşlılar gibi yüksek riskli kategorilerdeki kişilerle sınırlı olması gerekiyordu, ancak New York Times Pazar günü, Trump'a yakın çalışan Beyaz Saray personelinin aşılanacağını iddia etti.





Bununla birlikte, Başkan Donald Trump'a şahsen zaman çizelgesinde bir "düzenleme" talep etti, böylece ne kendisi ne de çalışanları, daha fazla ihtiyacı olanlardan önce aşıyı almayacağını belirtti.









Trump kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:





Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkür ederim!