Trump ile ilgili yeni iddia

Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump’ın danışmanlarıyla görüşerek 3 çocuğu, damadı ve kişisel avukatı Rudy Guilani için görev süresi sona ermeden ‘önleyici af’ çıkarma konusunu görüştüğü ileri sürüldü. Trump ise haberleri yalanladı.





Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Trump’ın, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından Adalet Bakanlığı nezdinde 3 çocuğu (Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump) ile Ivanka’nın eşi ve aynı zamanda Beyaz Saray Danışmanı, damadı Jared Kushner’den intikam almak isteyebileceğini ve bundan endişe duyduğunu söylediğini aktardı.





En büyük oğlu Donald Trump Jr., 2016’daki kampanya sırasında babasının rakibi Demokrat aday Hillary Clinton hakkında ‘zarar verici bilgiler’ sunma iddiası ve ‘Ruslarla olan temasları’ nedeniyle özel Danışman Robert Mueller tarafından soruşturuluyordu, ancak kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmedi.





Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in de güvenlik izni almak için yabancılarla (Ruslar) temasları hakkında federal yetkililere yanlış bilgi verdiği ortaya çıkmıştı.





Bu arada Manhattan bölge savcısının Trump Organizasyonu’na yönelik soruşturması, vergi indirimlerini de içerecek şekilde genişletilmişti.





Soruşturma sırasında milyonlarca dolarlık danışmanlık ücreti ortaya çıkmış ve bazı yetkililer, bu duruma Ivanka Trump’ın dahil olduğunu belirtmişti.





ABD medyası, Trump’ın son 10 yılda sadece 2 yıl 750’şer dolar vergi ödediğini ortaya koymuştu.





EYALET VE YEREL SUÇLARA KARŞI KORUMA SAĞLAMIYOR





New York Times’ın haberine göre, Başkan Donald Trump her ne kadar önleyici af çıkarsa da söz konusu af, eyalet veya yerel suçlara karşı koruma sağlamıyor.





Diğer yandan Başkan Donald Trump’ın azil sürecinde Kongre’de ifade veren ABD’nin Avrupa Birliği (AB) elçisi Gordon Sondland, Trump’ın rakibi Joe Biden’a yönelik Ukrayna’da soruşturma açılması için yapılan baskının Başkan Trump’ın direktifi doğrultusunda icra edildiğini söylemişti.





Ayrıca elçi Sondland, Beyaz Saray’ın Ukrayna ile yürütülecek ilişkilerin Trump’ın şahsi avukatı Rudi Giuliani’nin öncülüğünde olmasını istediği ifadesi de haberlerde yer almıştı.





Ancak Giuliani, Manhattan federal savcıları tarafından Ukrayna’daki iş anlaşmaları ve Amerikan Büyükelçisinin görevden alınmasındaki rolü nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.





TRUMP, HABERLERİ YALANLADI





ABD Başkanı Donald Trump ise af konusunda araştırma yaptığı haberlerini yalanladı.





Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Af araştırması yalan haber” dedi.



