Trump’ın kazanması durumunda ABD’nin Rusya yaklaşımları değişecek

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten yana olduğunu açıklamıştı.



Perşembe günü Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ı aslında desteklediklerini ifade ederek, "(Biden) Harris'e destek olunması yönünde seçmenlere çağrıda bulundu. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. O kadar etkileyici ve bulaşıcı bir şekilde gülüyor ki, bu onun için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor," dedi.



"Trump, Rusya'ya karşı kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok fazla yaptırım ve kısıtlama uyguladı," diye ekledi. Uzmanlar Putin’in bu değerlendirmesini “iyi düşünülmüş bir taktik” olarak yorumluyorlar.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD başkanlık seçimleri hakkındaki yorumlarına yanıt vererek, Putin’in seçimler hakkında konuşmayı ve müdahale etmeyi bırakmasını talep etti. Kirby, Amerikan halkının kendi başkanını belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer Sayın Putin öncelikle seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırakırsa ve ikinci olarak da onlara müdahale etmeyi bırakırsa çok minnettar oluruz” dedi.



Trump yaptırımları kaldırmak istiyor



New Republic’in haberine göre, eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, seçimleri kazanması halinde ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırmayı planlıyor. Trump, yaptırımların doların gücünü zayıflattığını ve Amerikan ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek, “Yaptırımları mümkün olduğunca az kullanmak istiyorum” şeklinde konuştu.



Trump, New York’taki bir ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, yaptırımların doların dünya para birimi statüsüne zarar verdiğini ve bu durumun Amerikan ekonomisine büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Başkan adayı, mevcut ABD yönetiminin yaptırım politikalarını kötüye kullandığını savunarak, yaptırımların doları ve temsil ettiği her şeyi “öldürdüğünü” iddia etti.



Yaptırımlar ve Gelecek Politikası



Trump ayrıca, İran ve Rusya gibi ülkelerle çatışmaların ABD’nin küresel ekonomik gücüne zarar verdiğini belirtti. “İran’ı kaybederseniz, Rusya’yı kaybedersiniz” diyerek, bu ülkelerle süregelen gerilimlerin doların hakimiyetini tehdit ettiğini söyledi.



Daha önce başkanlığı sırasında uyguladığı yaptırımları hızla kaldırdığını itiraf eden Trump, kısıtlayıcı tedbirlerin gerektiğinde kullanılabileceğini ama bunun ABD’nin çıkarlarına en az zarar verecek şekilde yapılması gerektiğini belirtti.



Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki söylemi, özellikle Amerika’nın küresel ticaret ve diplomasi politikaları üzerindeki etkileri açısından dikkat çekiyor.