Samanyolu Haber /Gündem / Trump’ın tepkisi üzerine Çin ölüm sayısını değiştirdi /17 Nisan 2020 08:43

Trump’ın tepkisi üzerine Çin ölüm sayısını değiştirdi

Corona virüsü salgını ile ilgili dün Trump'ın başlattığı "Salgın nasıl başladı? Çin verilerini gizliyor" tartışmasına Pekin hükümetinden şüpheli bir adım geldi... Çin yönetimi Wuhan'daki ölüm sayısını yüzde 50 artırarak, 2.579'dan 3.869'a çıkardı. Türkiye'de can kaybı sayısı 1643'e çıkarken, ülke genelinde vaka sayısı 74 bini geçti.

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2 milyon 185 binden fazla insanı hasta eden ve 145 binden fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı tartışmada sıcak bir gelişme yaşandı…

ABD Başkanı Trump ve daha sonra Pentagon’un bir numarası Mark Esper ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in salgın boyunca şeffaf davranmadığını açıklamış ve bir açıklama talep etmişti. ABD’nin üst düzey kurmayları Çin’in verileri gizlediğine ve bu oranlara inanılmaması gerektiğini söylemişti.

Tepkilerin artması üzerine salgının başladığı Wuhan’dan flaş bir hamle geldi… Wuhan’ın corona virüsüyle mücadele eden ajansı, bölgede ölüm sayısını neredeyse yüzde 50 artırdı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte Wuhan’da ölenlerin sayısı 2 bin 579’dan 3 bin 869’a çıktı. Ajans rakamların değişme sebebi olarak, “Hastaneye yetişemeden yaşamını yitiren hastaların sayısı, geç, hatalı ve çift olarak yazılan ölenlerin sayısı dolayısıyla bu rakamı artırdık. Özel hastane, tıp kurumlarından alınan verinin gecikmesi sebebiyle oranlar değişti” açıklamasını yaptı.


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