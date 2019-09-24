Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İran kana susamış bir devlettir /24 Eylül 2019 20:21

Trump: İran kana susamış bir devlettir

BM Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, liderlere “önce kendi ülkenizi düşünün” çağrısı yaptı. Tüm dünya devletlerini İran’ın karşısında yer almaya çağıran Trump, Tahran’ı “kana susamış” bir devlet olmakla suçladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenerek dış politika, ekonomi ve dünya düzeniyle ilgili mesajlar verdi. 

Trump, İran’a karşı hareket etmenin tüm devletlerin ödevi olduğunu iddia ederek, "Sorumluluk sahibi hiçbir hükümet İran'ın kana susamışlığına destek veremez.” dedi.

ABD'nin İran'a en üst düzey yaptırımları devreye soktuğunu belirten Trump, İran'ın “tehditkâr davranışları devam ettiği sürece” yaptırımların kaldırılmayacağını, aksine daha da sıkılaştırılacağını söyledi. 

Trump, "İran liderlerinin kendi sebep oldukları sorunlar için kırk yıldır başkalarına saldırdığı” suçlamasında da bulundu. 

Trump, karşıt değil partner aradıklarını da vurguladı ve ABD'nin çatışmadan yana olmadığı mesajını verdi.

"KENDİ ÜLKENİZE ÖNCELİK VERİN"

"Önce Amerika” sloganıyla 2017 yılında göreve gelen Trump, diğer ülkelerin liderlerine de benzer bir tutum benimsemeleri çağrısı yaptı. 

Zeki liderlerin kendi ülkelerinin ve halklarının geleceğine öncelik verdiğini belirten Trump, "Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatandaşlarını koruyup komşularına saygı gösterenlerin olacaktır.” dedi.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NE ÇİN ELEŞTİRİSİ

Donald Trump, Çin'e ayrıcalıklı muamele yaptığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne de (DTÖ) eleştirilerde bulundu. 

Trump daha önce de Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasına rağmen DTÖ tarafından "gelişmekte olan ülke” diye sınıflandırılmasını eleştirmişti.

Örgütün reforma ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin bu yöndeki taleplerini sürdüreceğini vurgulayan Trump, diğer ülkelerin Amerika'dan ve uluslararası ticaret sisteminden fayda sağlamalarına artık izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı, İngiltere, Japonya ve diğer ülkelerle adil ve karşılıklı yeni ticari anlaşmalar yapmak istediğini belirterek, Japonya ile anlaşmanın nihayete yaklaştığını, İngiltere ile de AB'den ayrılması sonrasında "eşi görülmemiş bir anlaşma” için müzakereler yürütmek istediklerini kaydetti.
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