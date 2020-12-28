Samanyolu Haber /Dünya / Trump 'kişi başı 600 dolar'lık yardımı imzaladı /28 Aralık 2020 10:08

Trump 'kişi başı 600 dolar'lık yardımı imzaladı

ABD Başkanı Trump ABD Kongresi'nin onayladığı 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Böylece milyonlarca Amerikalı işsizlik yardımı ödemelerini alabilecek.

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ABD Başkanı Donald Trump,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzaladı. 

ABD medyasının Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre tasarının imzalanmasının ardından 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak.

Yardım paketi ile ayrıca haftalık 300 dolar işsizlik maaşları ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük işyerleri, hava yolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı yapmıştı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ekonomik destek paketini imzalama sorumluluğundan kaçınmasının 'yıkıcı sonuçları'nın olacağı uyarısında bulunmuştu.

Biden yıkıcı sonuçları sıralarken,

Yaklaşık 10 milyon ABD'linin işsizlik yardımı alamayacağına
Birkaç gün içinde hükümet fonunun süresinin dolacağına
Orduda maaşların ödenmesinin riske gireceğine
Bir haftadan kısa sürede ise tahliye kararının süresinin dolacağına ve milyonlarca kişinin evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacağına
Ekonomik destek paketi gecikirse küçük iş yerlerinin ayakta kalamayacağını
Halkın doğrudan nakit yardımı alamayacağına
Kovid-19 aşısı umut vadetmesine rağmen dağıtımı için de fona ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmişti.
ABD Kongresi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1.4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Trump ise Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

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