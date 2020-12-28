ODTÜ'nün eski rektörü hayatını kaybetti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti. Acar'ın kalp krizi sonucu hayatını yitirdiği belirtildi.





ODTÜ'nün resmi Twitter hesabında başsağlığı mesajı yayımlandı: "Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar’ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."





PROF. AHMET ACAR KİMDİR?





1949 yılında dünyaya gelen Ahmet Acar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü öğretim üyesiydi. Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında ders veriyordu.





ODTÜ'de işletme bölümü başkan yardımcısı, işletme bölüm başkanı, iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampusü kurucu rektörü olarak görev yaptı.





“ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010” çalışmalarını yürüttü.





2008 ve 2012 yıllarında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü olarak atanmıştı.







