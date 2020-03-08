Samanyolu Haber /Dünya / Trump korona virüsü takmadı /08 Mart 2020 15:06

Trump korona virüsü takmadı

Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.

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Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştüğü Güney Florida'daki Mar a Lago beldesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Muazzam mitingler yapacağız ve çok iyi başlıyoruz" dedi.

ABD'de 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, tespit edilen vaka sayısı 400’ü geçti. ABD sağlık yetkilileri, başkent Washington’da tespit edilen ilk vakanın 50'li yaşlarda, uluslararası seyahat öyküsü olmayan Washington DC sakininin, herhangi biriyle yakın temasta bulunmadığını açıkladı. Virüsün Beyaz Saray’ın çevresinde olduğu anımsatılan ve endişe edip etmediği sorulan Trump, "Hayır, hiç endişe etmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüs web sayfası kalabalıklardan uzak durmayı önerirken yaşlılara evde kalmayı tavsiye etti. Trump ise son zamanlarda pek çok yaşlıyı çeken mitingler düzenliyor.

Trump'ın kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için potansiyel demokrat rakipleri olan Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da salgın sırasında büyük kalabalıkları çeken kampanya etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.
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