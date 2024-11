Trump, Türkiye'yle ilgili soruşturmaların başsavcısını değiştiriyor

TÜRKİYE İLE BAĞLANTILI HANGİ SORUŞTURMALARI YÜRÜTÜYOR?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamayla, New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı görevine, mevcut Başsavcı Damian Williams’ın yerine Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) eski başkanı Jay Clayton'ı getirmek istediğini duyurdu. Söz konusu başsavcılık, Türkiye ve Türkiye vatandaşları hakkında New York’taki kritik davalarla ilgili soruşturmaları yürütüyor.Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, 2015 yılında başlatılan Rıza Sarraf soruşturması, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank davası ile New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davası gibi Türkiye ve Türklerle anılan kritik davalarla ilgili soruşturmaların yürütüldüğü bölge savcılığı olarak biliniyor.New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, 15 Aralık 2015 tarihinde ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ihlal edildiği gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında Rıza Sarraf 2016 yılının Mart ayında Miami’de tutuklanmıştı. Dava sürecinde Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da 2017 yılının Mart ayında New York JFK Havaalanı’nda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Atilla davasında tanık olan Sarraf itirafçı olurken, Hakan Atilla, jüri tarafından suçlu bulunarak hüküm giymişti. Hazırlanan yeni iddianamede ekonomiden sorumlu eski bakan Zafer Çağlayan da suçlanmıştı.2019 yılında aynı dava kapsamında Türkiye'deki kamu bankalarından Halkbank aleyhinde de ceza davası açıldı. Halkbank’ın yargılanma süreci halen devam ediyor. Sarraf, devam eden davada halen tutuksuz olarak yargılanıyor. Sarraf davasında halen içeriği bilinmeyen 50’den fazla gizlilik kararı olan dosya bulunuyor. Gizlilik kararı olan dosyalarda Türkiye’den çok sayıda önemli ismin de suçlandığı iddia ediliyor.New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın Türkiye hükümet yetkilileri ve Türkiyeli iş insanlarından rüşvet aldığı iddia edilen davanın soruşturmasını da bu başsavcılık yürütüyor. Başsavcılık dava süreciyle yaptığı son değerlendirmede yeni iddianamelerin hazırlanarak, yeni isimlere de farklı suçlamaların getirebileceğini açıklamıştı.New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı tarafında şimdiye kadar açılan Türkiye ve Türkiye vatandaşlarıyla ilgili davaları yakından takip eden Avukat Cahit Akbulut, seçilmiş başkan Donald Trump’ın Williams’ın yerine Clayton’ı atamasının devam eden davalarla ilgili süreci değiştirmeyeceğini ancak Trump yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinin bu davalara konu olan soruşturmaların seyrini etkileyebileceğini söyledi.