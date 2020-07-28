Trump-Twitter savaşında yeni raunt: Oğlunun hesabı askıya alındı

ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabı yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili "yanlış yönlendiren ve zararlı olma ihtimali olan bilgi" paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.







Twitter, yanlış yönlendiren paylaşım nedeniyle Donald Trump Jr'ın hesabının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.





Twitter Sözcüsü, "Bu Tweet Covid-19 yanlış bilgi politikamızı ihlal ediyor. Hesabın sahibi mesajı kaldırana kadar bu hesap kapatılacak" dedi.





Yanlış olduğu belirtilen tweette tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokinin Covid-19'un tedavisi olduğu belirtiliyordu.



