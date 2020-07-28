Samanyolu Haber /Dünya / Trump-Twitter savaşında yeni raunt: Oğlunun hesabı askıya alındı /28 Temmuz 2020 17:39

Trump-Twitter savaşında yeni raunt: Oğlunun hesabı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki kavgada yeni bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabı yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili "yanlış yönlendiren ve zararlı olma ihtimali olan bilgi" paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.

Twitter, yanlış yönlendiren paylaşım nedeniyle Donald Trump Jr'ın hesabının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Twitter Sözcüsü, "Bu Tweet Covid-19 yanlış bilgi politikamızı ihlal ediyor. Hesabın sahibi mesajı kaldırana kadar bu hesap kapatılacak" dedi. 

Yanlış olduğu belirtilen tweette tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokinin Covid-19'un tedavisi olduğu belirtiliyordu.

Bir videoda doktor olduğunu belirten insanlar "Maskeye ihtiyacınız yok" ifadesini kullandı. 

Donald Trump Jr.'ın hesabının Twitter tarafından kapatılmasına neden olan mesaj babası Donald Trump da paylaştı. Paylaşım ABD Başkanı Trump'ın hesabından silindi.
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