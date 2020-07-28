Melek Anne’nin evine icra gönderdiler, kapısını kırıp eşyalarını gasp ettiler

Polis zoruyla kapısı kırılan İpek’in evi ve içindeki eşyalar haczedildi. Akın İpek, annesinin evine hacze gidilmesine sert tepki gösterdi: “TMSF’nin başka işi kalmamış, yaşlı bir kadının üzüntüden canını çıkartmak için uğraşıyor!”







Sosyal medya hesabından TMSF’ye ve icra emrini başlatan avukatına tepki gösteren Akın İpek, “Aranızda insan evladı kalmadı mı?” tepki gösterdi.





Sosyal medya hesabından TMSF avukatının Ankara 24. İcra Müdürlüğünden aldığı icra emrini paylaşan Akın İpek, “TMSF, Melek İpek in sahip olduğu İpek Holding adına, her şeyine el koyduğu yaşlı hanıma icra takibi yapıyor. Tam TMSF ye göre avukat” ifadesini kullandı.









Akın İpek, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:





TMSF, YAŞLI BİR KADININ ÜZÜNTÜDEN CANINI ÇIKARTMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

TMSF, Melek İpek in sahip olduğu İpek Holding adına, her şeyine el koyduğu yaşlı hanıma icra takibi yapıyor. Tam TMSF ye göre avukat…





TMSF, sizin derdiniz ne… Neden halen yaşlı bir kadını taciz ediyorsunuz. Zaten her şeyini almışsınız, zevk mi alıyorsunuz yaşlı insanlara eziyet etmekten. Polis zoru ile kapı kırıp hacze gelmek nedir??? Meselenin artık para olmadığı da ortada? Aranızda insan evladı kalmadı mı? Tam TMSF ye göre avukat…





TMSF’nin yeni avukatları, TMSF’nin en son geldiği noktayı iyi ortaya koymuş. Deliler gibi gözü dönmüş bir halde; Yalnız, yaşlı bir kadına saldırmak… Bunu neden mi yapıyoruz diyorlar??? Para için yapıyorlarmış… Söyledikleri bu.





TMSF’nin başka işi kalmamış, yaşlı bir kadının üzüntüden canını çıkartmak için uğraşıyor… Polis zoru ile, kapı kırarak.





TMSF; Bu akıl tutulmasından cinnete dönüşen halin sebebi nedir??? Bir sebebi olmalı???





TMSF’nin yeni avukatı, annemin ilgisiz alakasız komşularına da hacze gitmiş… Ortalık ayağa kalkmış. Rezillik diz boyu. Şimdi de hapiste olan Tekin İpek in evine gidecekmiş. Tam TMSF ye göre bir avukat..





HUKUKUN UZANDIĞI HİÇBİR YERDE RAHAT EDEMEYECEKSİNİZ

Bugün bu yapılanları destekleyen, bu yapılanlara suskun kalanlara şunu söyleyeyim… Bugünler geçer geçmesine, fakat sizin boyandığınız o kapkara lekeler ebediyen çıkmayacak…





Siz, kamu gücünü kullanarak, insanların hayatını, varlıklarını zorla ellerinden aldınız. Bu işlerden doğrudan veya dolaylı menfaat elde ediyorsunuz; Şu an keyfiniz yerinde gibi. Size şunu söyleyeyim; Dünyada, hukukun uzandığı hiç bir yerde rahat edemeyeceksiniz…





TMSF… Hiç bir ahlaki, vicdani, insani sınırınız yok mu??? Ne yapacaksınız??? İnsanları öldürüp, etlerini mi yiyeceksiniz??? Doyacak mısınız o zaman??? Rahatlayacak mısınız???





Öyle bir hal aldı ki her şey, artık kim nereden ne koparabilir ise kar diye bakıyor. TMSF her damlanın kapışıldığı pazar yerine dönmüş. Akıl, insanlık, ahlak gitmiş, yerine gözü dönmüş hırsından çatlayan, çok daha acımaz yeni bir ekip gelmiş. TMSF, sizin derdiniz ne???