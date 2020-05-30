Samanyolu Haber /Dünya / Trump vatandaşları tehdit etti /30 Mayıs 2020 17:28

Trump vatandaşları tehdit etti

ABD'de George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesiyle başlayan protestolar tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Dün gece Beyaz Saray'ın karşı caddesinde toplanan protestoculara polis yetkilileri karşı karşıya geldi. Daha önce göstericileri tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'tan ise ikinci tehdit geldi: İçeri girselerdi vahşi köpeklerle kaşılaşacaklardı.

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ABD’nin Minnesota eyaletinde polisin George Floyd’u gözaltına alırken boğarak öldürmesinin ardından başlayan protestoların dördüncü gecesinde, protestocular Washington’da Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Meydanı’nda toplandı. Cuma gecesi Beyaz Saray’ın önünde toplanan gösteiricler “Nefes alamıyoruz” diyerek polis şiddetini protesto etti.
 
Daha önce protestocuları ‘ateş açmakla’ tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, “Protestocular içeriye girseydi şimdiye kadar görülen en vahşi köpekler ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı” dedi.

Trump, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Gizli Servis dün gece Beyaz Saray’da iyi bir iş çıkardı. Profesyonel olmalarının yanı sıra serin kanlılardı. Ben içerdeydim, her hareketi izledim ve daha fazla güvende hissedemezdim. ‘Protestocuların’ bağırmasına ve rant yapmasına izin verdiler. Ancak ne zaman ki birisi içeriye girmeye çalıştı, çabucak -sertçe- üzerlerine çullandılar. Kendilerini neyin vurduğundan bile haberleri yoktu…

… Eğer içeriye girselerdi şimdiye kadar görülmüş en vahşi köpekler ve en uğursuz silahlarla karşılacaklardı. O zaman insanlar gerçekten incinirdi.”
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