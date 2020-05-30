Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş tribünleri karton taraftarla dolduracak /30 Mayıs 2020 17:38

Beşiktaş tribünleri karton taraftarla dolduracak

Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak olması sonrasında Beşiktaş Kulübü, tribünleri renklendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, kulübe başvuran taraftarların fotoğraflarını tribüne yerleştirecek.

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Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacağı 4 iç saha maçında taraftarıyla birlikte olmak için harekete geçti. Almanya’da Mönchengladbach’ın başlattığı maket taraftar için harekete geçen siyah-beyazlılar, başvuruları almaya başlayacak.  Hafta başından itibaren ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden kayıt almaya başlayacak olan Beşiktaş, iç sahada oynayacağı 4 maçta tribünleri, taraftarlarının fotoğraflı maketiyle doldurmayı hedefliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuruda kendi fotoğraflarını yükleyecek olan taraftarlar, 4 maç için 129 TL ödeme yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı dört iç saha mücadelesi için, ‘Ruhumuz Yeter’ sloganıyla karton taraftar projesi başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig’in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Kulübümüz, Vodafone Park’ta seyircisiz oynanacak; Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için ‘Ruhumuz Yeter’ sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarlarımızın fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaşımızın Vodafone Park’ta oynayacağı maçlarda tribünlerindeki yerini alacak. ‘Ruhumuz Yeter’ kampanyası ile Vodafone Park’ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlarımız, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. Kampanyaya katılım ücreti, 129 TL olarak belirlendi.

‘Ruhumuz Yeter’ diyen Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı Kulübümüzün başlattığı taraftar maketi projesine destek olmaya davet ediyoruz.”
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