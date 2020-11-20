Trump'ın avukatı Giuliani'nin zor anları: Basın toplantısında saç boyası aktı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, seçimlerde 'usulsüzlük yapıldığı' iddiaları hakkında düzenlediği basın toplantısı sırasında saç boyasının akması kameralara yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde bir basın toplantısı düzenledi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Rudy Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile" yorumunu yaptı.
Giuliani, ortada 'planlı ve geniş çaplı' bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratların kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.
Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratların lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var" ifadelerini kullandı.
Giuliani'nin, basın toplantısı esnasında yoğun bir şekilde terlemesiyle birlikte saç boyasının akması da kameralara yansıdı.
Wisconsin ve Pensilvanya'yı kazandıklarını iddia etti
Giuliani, özellikle Pensilvanya gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var" dedi.
Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pensilvanya'yı da 300 bin oyla biz kazandık" iddiasında bulundu.
'Venezüella, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi etkisi olduğunu görüyoruz'
Giuliani oy sayım makinalarında da hile olduğunu savunarak, "Venezüella, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Venezüella'da üretilmiş oy sayım makinaları kullanıyoruz. Joe Biden şu anda hileli oy pusulaları sayesinde önde" ifadelerini kullandı.
Basında çıkan haberlerde "Trump'ın yolsuzluğu kanıtlamak için delili yok" haberlerinin de 'yalan' olduğunu ileri süren Giuliani, "Ortada bir kanıt olmadığını söyleyerek halkı kandırıyorsunuz. Seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin elimizde 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirecek kadar çok delil var" dedi.