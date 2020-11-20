Trump'ın avukatı Giuliani'nin zor anları: Basın toplantısında saç boyası aktı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, seçimlerde 'usulsüzlük yapıldığı' iddiaları hakkında düzenlediği basın toplantısı sırasında saç boyasının akması kameralara yansıdı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde bir basın toplantısı düzenledi.





Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Rudy Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile" yorumunu yaptı.

Giuliani, ortada 'planlı ve geniş çaplı' bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratların kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.





Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratların lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var" ifadelerini kullandı.





Giuliani'nin, basın toplantısı esnasında yoğun bir şekilde terlemesiyle birlikte saç boyasının akması da kameralara yansıdı.











