Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın bir eyalette daha seçimi kazandığı açıklandı /11 Kasım 2020 22:43

Trump'ın bir eyalette daha seçimi kazandığı açıklandı

Oy sayımının devam ettiği ABD başkanlık seçiminde mevcut başkan Donald Trump'ın Alaska'da seçimi kazandığı ifade edildi.

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Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump, Alaska eyaletindeki oyların yüzde 56,9'unu alarak seçimleri kazandı. Bu sonuçla Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı.

Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi. Toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi. 

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
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