Trump'ın ceza almaktan kurtardığı Flynn'den darbe çağrısı

onald Trump yönetiminde bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapan Michael Flynn, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta katıldığı bir konferansta ABD'de Myanmar'dakine benzer bir darbe yapılması gerektiğini savundu.





Sputnik'in yer alan MarketWatch'un aktardığına göre etkinliğin katılımcılarından biri, Flynn'e "Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" demesi üzerine Flynn, "Sebep yok. Yani, bu burada da olmalı" yanıtını verdi.





Paylaşılan videoya göre katılımcının bu sorusu, salondan kuvvetli bir reaksiyon aldı.



