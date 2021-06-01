Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın ceza almaktan kurtardığı Flynn'den darbe çağrısı /01 Haziran 2021 08:26

Trump'ın ceza almaktan kurtardığı Flynn'den darbe çağrısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenen Michael Flynn, ABD'de 'Myanmar'da yaşanana benzer türden bir darbe yapılması' gerektiğini savundu.

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onald Trump yönetiminde bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapan Michael Flynn, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta katıldığı bir konferansta ABD'de Myanmar'dakine benzer bir darbe yapılması gerektiğini savundu.

Sputnik'in yer alan MarketWatch'un aktardığına göre etkinliğin katılımcılarından biri, Flynn'e "Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" demesi üzerine Flynn, "Sebep yok. Yani, bu burada da olmalı" yanıtını verdi.

Paylaşılan videoya göre katılımcının bu sorusu, salondan kuvvetli bir reaksiyon aldı.

Myanmar'da yaşanan darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
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