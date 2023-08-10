Trump'ın seçim sonucuna müdahale stratejisinin belgesi ortaya çıktı

Savcılar Donald Trump’ın yargılanmasına başlanmasına ilişkin tarih önerisini yarın iletecek. Trump’ın avukatlarıysa federal yargıçtan yargılamanın başlamasını geciktirmesini istiyor.

Savcılar geçen hafta Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaştığı “Siz benim peşimden geliyorsanız ben de sizin peşinizden geliyorum” mesajını gerekçe göstererek koruma emri talep etmişti.





Savcılar Donald Trump’ın hassas davaya ilişkin bilgileri internet ortamında paylaşabileceği ve bu durumun tanıklar üzerinde olumsuz etkisi olabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Avukatları ise Trump’ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, gizli büyük jüri bilgilerini paylaşabileceği tehlikesinin bulunduğunun iddia edilmesine karşı çıktı.

Trump’ın avukatları eski ABD başkanının paylaşımının davayla bir ilgisi olmadığını ve “genel siyasi bir ifade” olduğunu savundu. Trump’ın bir sözcüsü de sözkonusu paylaşımın “özel çıkar grupları ve bağışçılarla” ilgili olduğunu iddia etti.





Donald Trump’ın avukatları, özel yetkili savcı Jack Smith’in talep ettiği koruma emrinin kapsamının fazla geniş olduğunu ve böyle bir emrin Trump’ın Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkını sınırlandıracağını savundu.





“Seçim sonucuna müdahale stratejisi belgesi”





New York Times’ın haberine göre, Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik olası stratejiye ilişkin Trump’ın kampanya ekibinin iç yazışması ortaya çıktı.





1 Ağustos’ta açıklanan iddianamede bilgi notundan kısaca bahsedilmiş ancak ayrıntılar yer almamıştı.









6 Aralık 2020 tarihli bilgi notunda Kenneth Chesebro, “Anayasa Mahkemesi tarafından en nihayetinde reddedilmesi muhtemel cesur ve tartışmalı bir strateji” teklif ettiğini belirtiyor.





Chesebro, nihai olarak başarılı olmasa bile bu stratejinin seçimde hile iddialarına odaklanılmasını ve açılan itiraz davalarının “Biden’ı seçici kurul oylarından mahrum bırakacak şekilde kendi lehlerine sonuçlanması için Trump’ın seçim kampanyasına zaman kazandıracağını” savunuyor.





Trump meydan okumaya devam ediyor





Eski Başkan Donald Trump ise hem 2020’deki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını hem de Başkan Joe Biden’la özel yetkili savcı Jack Smith’i hedef almayı ve meydan okumayı sürdürdü.









Savcıların Trump’ın dava kapsamında delilleri kamuoyuyla paylaşmasını engelleme girişimine rağmen, eski başkan Trump ifade özgürlüğü olduğunu savunarak iddianamelerden bahsetmeye devam edeceğini söyledi.





Donald Trump yine 2024 seçimlerinde aday olduğu için hedef alındığı iddialarını sürdürdü, Demokrat Başkan Joe Biden’ın Adalet Bakanlığı’nı bir silah olarak kullandığını iddia etti.





Başkan Biden için “sahtekar” ifadesini kullanan Trump, “Hileli seçimden bahsetmemi istemiyorlar. Ama ifade özgürlüğüm var. Siyasi rakibim çok önce olduğum bir seçim kampanyası sırasında beni nasıl yargılatabilir? Bu bir seçime müdahale meselesi” diye konuştu.





Savcının koruma emri talebini de eleştiren Trump, “Sahtekar Joe şimdi de eşkıya savcıdan konuşmamam için, ifade özgürlüğümü elimden alarak mahkeme emri çıkarmasını istiyor” ifadelerini kullandı.





Herhangi bir delile dayanmamasına ve mahkemelerden aksi yönde karar çıkmasına rağmen 2020 seçimlerine ilişkin bilinen iddialarını sürdüren Trump, “Korkmayın. 2020 seçiminde hile yaptılar, 2024’te yapmalarına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yargıç Tanya Chutkan iki tarafın tekliflerini değerlendirmek üzere Cuma günü yapılacak duruşmanın ardından bu konuda karar verecek.New York Times: “2020 seçimi sonucuna müdahale stratejisinin yazışması ortaya çıktı”New York Times Donald Trump’ın avukatlarından Kenneth Chesebro’nun hazırladığı bilgi notuna ulaştı.Savcılara göre bu bilgi notu Trump’ın ekibinin çabalarının suç teşkil eden bir komployo nasıl dönüştüğünün anlatılmasında önemli bir unsur.Kenneth Chesebro’nun 45 sayfalık iddianamede “işbirlikçi” olarak sıralanan altı isimden biri olduğu belirtiliyor.New Hampshire’da destekçilerine hitap eden Donald Trump hakkındaki suçlamaların “saçmalık” olduğunu iddia etti.