Twitter Trump'ı 'kollamış'

Kamuoyu, Donald Trump’ın Twitter hesabına erişim konusunda savcılık ve sosyal medya şirketi arasında yaşanan hukuk mücadelesinden bugün kamuoyuna yansıyan mahkeme belgeleriyle haberdar oldu.





Başkent Washington’daki Temyiz Mahkemesi, bir alt mahkemenin Twitter’ın mahkeme emrini zamanında uygulamayarak itaatsizlik ettiği yönündeki kararını haklı buldu.





Temyiz mahkemesi alt mahkemenin bu gerekçeyle sosyal medya şirketine verdiği 350 bin dolar cezayı onadı.





Süreç nasıl gelişti?





Mahkeme belgelerine göre 2020 seçimi sonuçlarının değiştirilmesine yönelik çabaları soruşturan özel yetkili savcı Jack Smith, Ocak ayında Donald Trump’ın Twitter hesabına erişim için arama kararı çıkardı.





17 Ocak tarihli arama emri kapsamında Trump’ın hesabına ilişkin kayıtları teslim etmesi için Twitter’a 27 Ocak’a kadar süre verildi. Mahkeme belgelerine göre hükümetin elinde Twitter’ın bunu ifşa etmesini yasaklayan bir gizlilik kararı da vardı.





Ancak Twitter arama emri kapsamında hesabına erişim talep edildiğini Donald Trump’a bildirmek istedi ve bunun gizli kalmasının ifade özgürlüğü ihlali olduğunu savunarak arama emrini zamanında uygulamadı.





7 Şubat’ta yapılan duruşmada yargıç Twitter’ın mahkeme emrini ihlal ettiğine hükmetti; ancak sosyal medya şirketine kayıtları akşam 5’e kadar teslim etmesi fırsatı tanıdı.





Mahkeme belgelerine göre o gün yalnızca bazı belgeleri teslim eden Twitter 9 Şubat’a kadar da arama kararına tam olarak uymadı.









Mahkeme, arama emrinin ifşa edilmesinin, “delilleri yok etme, müttefiklerini bilgilendirme fırsatı vererek Trump’ın devam eden soruşturmayı tehlikeye atabileceği riski taşıdığına” karar verdi.





Savcı Trump’ın Twitter hesabına neden erişim istedi?





Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter mesajları kamuoyuna açık olmakla birlikte, direkt mesajlar, paylaşım taslakları, lokasyon verisi ve başka hangi hesaplar tarafından Trump’ın paylaştığı içeriğin paylaşıldığı gibi ayrıntılar için sosyal medya şirketinin erişim izni vermesi gerekiyor.





Ancak Donald Trump’ın Twitter hesabına erişim için arama emri çıkarılması, özel yetkili savcı Jack Smith’in delil toplarken soruşturmanın nereye kadar uzandığına ilişkin ipucu veriyor.





Trump: “Twitter hesabıma gizlice saldırdılar”





Eski ABD Başkanı Donald Trump bugün kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı mesajda “Adalet Bakanlığı’nın Twitter hesabına gizlice saldırdığını” iddia etti ve soruşturmayı da 2024 seçiminde adaylığına zarar verme girişimi olarak niteledi.





Donald Trump 6 Ocak Kongre saldırısından önceki haftalarda Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda herhangi bir delile dayanmayan iddialarını sıklıkla paylaşmıştı.





Geçen hafta açıklanan 45 sayfalık iddianameye göre Trump’ın bu paylaşımları halkı yanlış yönlendirdi ve demokratik sürece güvensizliği körükledi.





6 Ocak Kongre saldırısından sonra Twitter hesabı askıya alınan Trump’a hesabı Elon Musk yönetiminde geri verilmiş; ancak Trump henüz bu platforma yeniden dönmemişti.

Mahkeme bunun üzerine sosyal medya şirketini arama emrini uygulamayarak mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 350 bin dolar para cezasına çarptırdı. Twitter karara itiraz etti; ancak temyiz mahkemesi alt mahkemenin kararını onadı.Özel yetkili savcı Jack Smith 1 Ağustos’ta açıklanan iddianamede, eski Başkan Donald Trump’ın sosyal medya mesajlarına sıklıkla atıfta bulunmuştu.Savcı Jack Smith’in ofisinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Elon Musk yönetiminde bulunan eski adıyla Twitter yeni adıyla X ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.