Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump'ın tehdidi doları anında yükseltti /07 Ekim 2019 21:56

Trump'ın tehdidi doları anında yükseltti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatması beklenen askeri operasyon öncesinde ABD Başkanı Trump'tan tehdit içeren bir açıklama geldi. Bu açıklama sonrasında ise dolarda bir hareketlilik yaşandı. Trump'ın tehditkâr tweetinin etkisi ile dolar 10 kuruş birden yükseldi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerinin ardından dolar hızla yükselişe geçerek 5,74 TL'den 5,8177 TL seviyesine kadar tırmandı. 

Türkiye saati ile 23:00'te dolar 5,84 TL'yi aştı. Euro da 6,41 TL'ye kadar yükseldi. 

TL YÜZDE 2,5 DEĞER KAYBETTİ

Türk Lirası'nın birkaç saat içinde dolar ve euro karşısındaki değer kaybı yüzde 2,5'i buldu. 

Bugünü yüzde 1'e yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul'da (BİST) yarın da satış baskının artabileceği belirtiliyor. 

Trump, Erdoğan hükümetinin "sınırı aşan" bir hamlede bulunması halinde Türkiye'nin ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirmişti. 

PASTÖR BRUNSON İÇİN DE TWEET ATMIŞ VE TÜRKİYE KRİZE SÜRÜKLENMİŞTİ

Trump 10 Ağustos 2018'da o dönemde Türkiye'de tutuklu bulununa pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için tweet atmıştı. 

Trump o tweette de "Brunson serbest bırakılmazsa ekonominizi mahvederim." tehdidinde bulunmuştu. 

O tweetin akabinde dolar 4,75 TL seviyesinden bir ay içinde 7,25 TL'ye kadar tırmanmıştı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın tehdidi doları anında yükseltti Sonraki Haber >>

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

Kazı anı kamerada!

Kazı anı kamerada!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:17:10