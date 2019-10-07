Trump'ın tehdidi doları anında yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerinin ardından dolar hızla yükselişe geçerek 5,74 TL'den 5,8177 TL seviyesine kadar tırmandı.

Türkiye saati ile 23:00'te dolar 5,84 TL'yi aştı. Euro da 6,41 TL'ye kadar yükseldi.

TL YÜZDE 2,5 DEĞER KAYBETTİ



Türk Lirası'nın birkaç saat içinde dolar ve euro karşısındaki değer kaybı yüzde 2,5'i buldu.

Bugünü yüzde 1'e yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul'da (BİST) yarın da satış baskının artabileceği belirtiliyor.





Trump, Erdoğan hükümetinin "sınırı aşan" bir hamlede bulunması halinde Türkiye'nin ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirmişti.





PASTÖR BRUNSON İÇİN DE TWEET ATMIŞ VE TÜRKİYE KRİZE SÜRÜKLENMİŞTİ





Trump 10 Ağustos 2018'da o dönemde Türkiye'de tutuklu bulununa pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için tweet atmıştı.





Trump o tweette de "Brunson serbest bırakılmazsa ekonominizi mahvederim." tehdidinde bulunmuştu.





O tweetin akabinde dolar 4,75 TL seviyesinden bir ay içinde 7,25 TL'ye kadar tırmanmıştı.



