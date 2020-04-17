Trump'tan Çin ile ilgili yeni Koronavirüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs verilerini doğru bildirmemekle suçlanan Çin'de hayatını kaybedenlerin bildirilenden 'çok daha fazla' olduğunu söyledi.





T24'te yer alan habere göre Çin'in yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çıkış noktası olan Vuhan'da 1290 ölüm bildirmesinin ardından ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.





Koronavirüs'ü 'görünmez düşman' olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:





"Çin, 'görünmez düşman' nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının iki katına çıktığını açıkladı. Ölümler, bundan çok daha fazla, ABD'den çok daha yüksek, yakın bile değil!"





Koronavirüs'ün çıkış yeri olan Vuhan'da 1290 ölüm bildirilmesinin ardından Vuhan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 869'a yükselirken, Çin'deki toplam ölüm sayısı 4 bin 632'ye çıktı.





Mutlak rakamlarda ölüm ve vaka sıralamasında da birinci sırada yer alan ABD'de ise toplamda 35 bin 588 ölüm kaydedilirken, vaka sayısı 686 bin 680'e yükseldi.